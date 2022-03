Intesa Sp: 70 mln per progetti crescita di Fine Foods & Pharmaceuticals

12 marzo 2022 a

Milano 12 mar. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e Fine Foods & Pharmaceuticals, società specializzata nella produzione conto terzi nel settore farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, hanno concluso un'operazione di finanziamento per un ammontare di 70 milioni di euro finalizzato a sostenerne i progetti di crescita e sviluppo.

Fine Foods ha acquisito recentemente, anche attraverso il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo, il controllo di Euro Cosmetics S.p.A., società specializzata nello sviluppo e nella produzione conto terzi di prodotti cosmetici.

Il contratto di finanziamento sottoscritto con Intesa Sanpaolo intervenuta in qualità di unico arranger - precisa una nota congiunta - ha un importo complessivo di 70 milioni di euro, durata di sette anni e sarà utilizzato in parte per la riorganizzazione del debito finanziario corrente, mediante sostituzione di linee di credito a breve con debito a medio-lungo termine, nonché per ulteriormente supportare lo sviluppo di Fine Foods anche attraverso la crescita per linee esterne.

Il presidente di Fine Foods, Marco Eigenmann, esprime particolare soddisfazione per "questa operazione di finanziamento che supporterà ulteriormente lo sviluppo e la crescita di Fine Foods".

"L'operazione è la conferma dell'impegno di Intesa Sanpaolo nel supportare piani di sviluppo delle aziende orientate alla crescita dimensionale e con ampia visione internazionale, fattori chiave per accrescere competitività e profittabilità", commenta Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo.