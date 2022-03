Carburanti: Rampelli presenta esposto ad Antitrust

12 marzo 2022 a

a

a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Contro l'aumento vertiginoso del carburante il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha presentato un esposto al Garante del mercato e della concorrenza. "L'Autorità -spiega- è l'istituzione che meglio di chiunque altra ha dato prova di saper gestire questi colossi, come ha dimostrato l'inchiesta sulla concorrenza sleale di Amazon e la conseguente multa inflitta. L'aumento generalizzato da parte delle compagnie non è giustificato in quanto il carburante sul mercato oggi è stato acquistato più di un mese fa, quando ancora non era scoppiato il conflitto russo-ucraino con le conseguenti sanzioni a carico della Russia e i problemi relativi all'approvvigionamento"

"L'esposto alla magistratura -conclude Rampelli- è stato invece presentato dall'associazione ‘Campo Sud', per avviare un'indagare sul sospetto di aggiotaggio".