Calcio: Spalletti, 'un ko a Verona potrebbe essere fatale, è una gara che vale molto'

12 marzo 2022 a

a

a

Napoli, 12 mar. - (Adnkronos) - "Questa gara vale molto per noi, il risultato ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri, una sconfitta potrebbe essere fatale. Vedremo cosa vorremo fare delle nostre vite calcistiche e delle nostre carriere in questo finale di stagione. In base al risultato sapremo molto". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti presenta così la delicata trasferta di Verona. "Il tempo delle parole è finito, domani sarà tutto molto più semplice, sarà una partita nella quale metteremo in campo responsabilità, talento e timori", aggiunge il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia.