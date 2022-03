Calcio: Spalletti, 'per vincere non basta la qualità, serve anche veleno e fisico'

12 marzo 2022 a

Napoli, 12 mar. - (Adnkronos) - "Per vincere la tecnica e la qualità non bastano. Nella partita di domani dovremo usare anche il veleno, bisogna dimostrare di avere anche un corpo, essere disponibili anche ad uno scontro fisico". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti avverte la sua squadra alla vigilia della delicata trasferta di Verona. "Il nostro avversario è allenato bene, Tudor è un grande allenatore, bravo a dare battaglia, ma c'è anche qualità di collettivo, di costruzione, di gioco tra le linee, di chi attacca la linea e la profondità", aggiunge Spalletti in conferenza stampa.