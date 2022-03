Calcio: Spalletti, 'Mertens e Osimhen insieme è possibile, ho un dubbio di formazione'

12 marzo 2022 a

Napoli, 12 mar. - (Adnkronos) - Mertens e Osimhen insieme? "Si tiene presente tutto, anche perché abbiamo recuperato la rosa ed è più facile fare le scelte, anche se qualcosa accade sempre, tipo quello successo a Meret. Può darsi si possa cambiare anche qualcosa da qui alla fine, ne abbiamo di più di calciatori a disposizione e quelli infortunati hanno fatto una preparazione corretta per fare più minuti". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta di Verona. "Io ho abbastanza chiara la formazione a fine settimana, ma in questo caso un dubbio me lo porto fino a domani. Uno solo", aggiunge Spalletti.