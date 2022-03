Calcio: Chelsea rischia stagione, casse vuote dopo fuga Abramovitch

12 marzo 2022 a

a

a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Aspettando di trovare un eventuale acquirente, i calciatori del Chelsea 'orfano' di Roman Abramovitch valutando una possibile fuga verso altri team visto che a breve il club londinese potrebbe trovarsi nella impossibilità di pagare lo stipendio. Lo scrive il 'Telegraph' che cita i contatti dei diversi procuratori con i rispettivi legali per valutare le opzioni in caso di inadempienza contrattuale del Chelsea. Il problema potrebbe sorgere a breve dal momento che ogni mese il club londinese deve pagare stipendi per 28 milioni di sterline mentre le riserve di liquidità al momento ammonterebbero ad appena 17 milioni.

Secondo un legale contattato dal Telegraph la rescissione del contratto per 'giusta causa' scatterebbe dopo due mesi di stipendi non pagati. D'altronde le spese legate alla gestione del club non si limitano alla retribuzione dei calciatori e senza l'ingresso di un nuovo proprietario - viste anche le esitazioni di alcuni sponsor - la 'licenza temporanea' concessa da Londra alla squadra di calcio potrebbe non bastare al Chelsea per concludere la stagione in modo regolare.