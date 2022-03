Calcio: Barone, 'Lorenzo Casini persona di altissimo livello'

12 marzo 2022 a

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - “Lorenzo è una persona che ho conosciuto due anni fa lavorando non solamente su quello che si chiedeva sullo stadio ma anche sul Viola Park. E' una persona nuova ma di altissimo livello". Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si esprime così sul nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. "La responsabilità non solo sua ma di tutte le società è quella di riunirsi per avere un futuro importante. Serve riportare unità nel futuro del calcio italiano", aggiunge Barone a margine della visita dei sindaci della città metropolitana e di varie istituzioni regionali e nazionali al cantiere del Viola Park, il futuro centro sportivo dei viola a Bagno a Ripoli.