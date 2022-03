Calcio: 777 Partners acquista lo Standard Liegi

12 marzo 2022 a

a

a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Si allarga la famiglia 777 Partners nel calcio europeo. Il fondo americano, già proprietario del Genoa in Italia e prossimo all'acquisizione del Vasco De Gama in Brasile (oltre ad avere una quota di partecipazione nel Siviglia in Spagna) ha raggiunto un accordo con Bruno Venanzi, presidente dello Standard Liegi, per acquistare il 100% delle azioni di Matricule 16 e diventare così proprietario dello storico club belga, oggi 13esimo nella Pro League, il massimo campionato nazionale.

A comunicare il raggiungimento dell'intesa è una nota apparsa sul sito ufficiale dello Standard Liegi, condivisa poi su Twitter anche dall'account ufficiale del Genoa: "Benvenuti nella famiglia 777" il testo che accompagna il post. "La conclusione della trattativa - spiega la nota - arriverà nel giro di poche settimane, secondo la consueta procedura. 777 Partners è lieto di raccogliere questa nuova sfida per aiutare il nostro club a continuare il suo sviluppo e riconquistare il suo antico splendore".

Il comunicato spiega anche i punti di forza che hanno portato 777 Partners ad avvicinarsi al mondo Standard Liegi: "La tradizione del club, dotato di una straordinaria tifoseria; l'ottima reputazione dello Standard nella crescita di giovani talenti pronti a diventare giocatori professionisti di qualità; un marchio nazionale e internazionale molto forte con un potenziale immenso".