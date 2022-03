Basket: Nba, Miami batte Cleveland e mantiene la vetta della Eastern Conference

12 marzo 2022 a

Miami, 12 mar. - (Adnkronos) - Dopo il ko con Phoenix i Miami Heat tornano alla vittoria in casa contro i Cleveland Cavaliers per 117-105 e mantengono la vetta della Eastern Conference. La franchigia della Florida piazza i due break decisivi nel terzo (13-0) e nel quarto quarto (11-0). Non bastano agli ospiti le doppie doppie di Darius Garland con 24 punti e 10 assist e di Evan Mobley, con 17 e 11 rimbalzi: pesano le 18 palle perse che portano a 30 punti segnati dagli Heat. Settima sconfitta nelle ultime 10 gare per i Cavs.

Miami invece cavalca un Bam Adebayo strepitoso, autore di 30 punti con percentuali ottime dal campo (11/16) e perfette dalla lunetta (8/8). Il centro di Miami aggiunge anche 17 rimbalzi, ma funziona tutto nell'attacco di coach Spoelstra che gode anche dei 24 punti di Jimmy Butler e di una panchina trascinata dai 22 del solito Tyler Herro e dai 17 di Max Strus.