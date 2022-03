Basket: Nba, James segna 50 punti e guida i Lakers al successo su Washington

12 marzo 2022 a

a

a

Los Angeles, 12 mar. -(Adnkronos) - I Los Angeles Lakers (29-37) vincono con non poche difficoltà sui Washington Wizards (29-36) per 122-109 e conquistano il secondo successo nelle ultime otto partite che tiene a galla un gruppo che resta in zona play-in al 9° posto a Ovest con due partite e mezza di vantaggio sui New Orleans Pelicans. A condurre i californiani alla vittoria è LeBron James, autore di una prova da fenomeno con 50 punti realizzati.

Per James è la 14esima prestazione in carriera da almeno 50 punti (sesto all-time per partite del genere), la seconda nel giro di pochi giorni - unico nella storia Nba con più di una prestazione da 50+ punti dopo aver compiuto 35 anni - raccolta tirando con percentuali eccezionali: 18/25 al tiro, 6/9 dall'arco, 7 rimbalzi, sei assist, +22 di plus/minus in 36 minuti.