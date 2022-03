Ucraina: Aiea, parzialmente ripristinata elettricità centrale Chernobyl**

12 marzo 2022 a

a

a

Vienna, 12 mar. (Adnkronos/Dpa) - E' stata parzialmente ripristinata l'energia elettrica nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha reso noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), citando l'operatore ucraino Ukrenerho. L'impianto era stato disconnesso dalla corrente elettrica dalle forze russe e nei giorni scorsi era stato lanciato l'allarme sul rischio di rilascio di materiale radioattivo se l'impianto non fosse stato in grado di raffreddare parte del combustibile nucleare esaurito.