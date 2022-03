Ucraina: Perego (Fi), 'partito con convoglio beni prima necessità popolazione'

11 marzo 2022 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Siamo partiti con un convoglio di 10 mezzi per l'Ucraina, grazie alla catena di solidarietà di aziende e privati, con due associazioni di veterani della difesa, soccorso e sicurezza; stiamo portando vestiti, medicine, farmaci di pronto soccorso, alimenti e coperte per la popolazione ucraina. Arriveremo questa notte". Lo scrive in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.