Ucraina: Giani, 'In Toscana già accolti 2.500 profughi'

Firenze, 11 mar. - (Adnkronos) - "Sono orgoglioso della straordinaria generosità della Toscana, che a tutti i livelli si sta prodigando per accogliere al meglio i profughi costretti a lasciare l'Ucraina a causa dell'aggressione russa. In Toscana abbiamo già circa 2.500 profughi, un numero destinato a crescere ed è per questo motivo che ci siamo subito mossi, in modo condiviso e sinergico con le autorità, le istituzioni e gli organi competenti, con l'intento di fornire tutta l'assistenza necessaria anche sul piano sanitario". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nelle sue funzioni di commissario per il coordinamento a livello territoriale degli interventi e delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.