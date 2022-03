Ucraina: da Comune Milano raccolta fondi e vademecum per accoglienza profughi

11 marzo 2022 a

Milano 11 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano, in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano, ha aperto il fondo "MilanoAiutaUcraina", per la raccolta di donazioni volte a sostenere progetti di aiuto e accoglienza della popolazione ucraina arrivata in città per fuggire dalla guerra. Il fondo - spiega una nota di Palazzo Marino - è aperto alla partecipazione economica di singoli cittadini, imprese e associazioni che vogliano dare il loro contributo. A selezionare i progetti da sostenere sarà un coordinamento istituzionale formato da Fondazione di Comunità Milano, Comune di Milano, Città Metropolitana e Protezione Civile.

“In un momento così complicato per l'Europa e i suoi cittadini, Milano vuole fare la propria parte per aiutare il popolo ucraino", dichiara il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che "L'amministrazione si è organizzata, sotto il coordinamento della Prefettura, per garantire l'accoglienza e rispondere ai primi bisogni. L'attivazione di questo fondo vuole essere un modo per intercettare e incanalare la generosità dei milanesi verso progetti di sostegno a chi, nelle prossime settimane, verrà accolto nella nostra città, in coerenza con lo spirito solidale ambrosiano”.

Il Comune di Milano ha stilato anche un vademecum, in italiano e ucraino, con tutte le informazioni utili per l'accoglienza dei profughi in arrivo in città, dalle modalità di registrazione al Consolato e in Questura, fino ai controlli sanitari e alla richiesta di alloggi. Per chi arriva in stazione Centrale, la Protezione Civile ha attivato un info point in cui sono fornite le prime indicazioni utili a coloro che hanno già un luogo dove andare e a chi invece ha necessità di trovare una sistemazione temporanea, che in caso di necessità, sarà trasportato presso l'hub di Bresso allestito dalla Croce Rossa.

Fin dalla scorsa settimana anche nella struttura comunale di Casa Jannacci sono stati accolti i primi profughi. Da questa settimana è attivo un canale dedicato all'emergenza al numero 02.0202 a cui rispondono operatori che possono fornire informazioni sull'accoglienza, le reti di supporto che riguardano alimenti, beni di prima necessità, vestiario e orientare chi vuole mettere a disposizione alloggi per le famiglie. Per il sostegno alle famiglie ospitate a Milano, il Comune sta attivando anche una raccolta di beni non deperibili tramite gli hub alimentari.

Il Comune ricorda anche che l'arrivo dei minori non accompagnati dai genitori dovrà sempre essere segnalato al Tribunale per i minorenni. I parenti residenti in Italia, invece, potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni la domanda per la nomina di tutore.

Sul fronte scuola, infine, per i bambini e le bambine dagli 0 ai 6 anni, il Comune di Milano sta individuando sia posti già disponibili che progetti specifici. Per i bambini e ragazzi dai 6 anni in su, l' accoglienza all'interno delle scuole sarà gestita dall'Ufficio scolastico provinciale. Palazzo Marino, però, ha già dato disponibilità a promuovere percorsi di inclusione mettendo a disposizione servizi educativi, supporto alla lingua ed esperienze scolastiche ed extrascolastiche.