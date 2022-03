Ucraina: continua 'offensiva' sinistra radicale a Pd, manifesti Letta con elmetto in sedi dem

11 marzo 2022 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nonostante l'annunciata querela del Pd romano, continua l'offensiva della sinistra radicale ai dem. I manifesti 'fake' comparsi nel centro di Roma nella notte tra mercoledì e giovedì che ritraggono il segretario Enrico Letta con l'elmetto, la scritta 'iscriviti al Pd' per la 'campagna di arruolamento 2022', il logo dei dem e uno sprezzante 'spezzeremo le reni alla Russia', la notte scorsa sono stati affissi in numerose sedi del Pd romano. Tra le altre, le sedi dem di via Appia, San Giovanni, via la Spezia, via Catanzaro, Alberone e San Lorenzo.

L'iniziativa, promossa dagli attivisti del Collettivo Militant e alcuni movimenti romani della sinistra radicale, punta il dito contro il Pd "colpevole di aver promosso e foraggiato il pericoloso coinvolgimento dell'Italia nel conflitto russo-ucraino". Accanto ai manifesti si leggono scritte contro la Nato e l'interventismo militare dell'Alleanza.