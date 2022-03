Sicurezza: Morrone, 'taser ottimo risultato Lega, ora anche a Polizia Penitenziaria'

11 marzo 2022 a

a

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro della Lega, di Matteo Salvini e del sottosegretariato Nicola Molteni, il Ministero dell'Interno doterà di taser la Polizia di Stato, i Carabinieri e Guardia di Finanza, in diciotto città italiane. Un risultato importante per garantire la sicurezza nelle nostre città. Ora, però, si continui a lavorare per dotare anche la Polizia Penitenziaria di questo strumento indispensabile per gli agenti che quotidianamente si trovano a sedare rivolte e ad evitare aggressioni". Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.

"É incredibile che ancora ci siano visioni così parziali della situazione reale delle carceri che non tengono conto né del ruolo cruciale della Polizia penitenziaria né della tutela degli operatori e della necessità di dotarli di strumentazioni più moderne e efficaci", conclude Morrone.