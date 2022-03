NetBet.it rilascia 1,2 milioni alle slot

11 marzo 2022 a

a

a

- Premio milionario per un fortunato giocatore di NetBet Italia

ROMA, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un giocatore di NetBet Italia ha totalizzato una vincita di oltre 1 milione di euro giocando ad alcune delle slot più popolari del casinò online.

Il fortunato cliente ha scelto di giocare quattro diverse slot machine che in pochi giorni hanno generato sessioni vincenti per un totale di 1.215.002€. Tra i giochi c'erano Gates of Olympus e Dog House Megaways, entrambi provenienti dal famoso fornitore Pragmatic Play.

Abbiamo chiesto al giocatore, che desidera rimanere anonimo, come si è sentito dopo aver raggiunto la straordinaria vincita: "Quando ho toccato i 900.000€ è stata come un'esplosione di gioia".

Per quanto non esista una tecnica vera e propria per vincere alle slot, il nostro vincitore consiglia: "Giocate poco e bene", un approccio che mette il divertimento sempre in primo piano.

Nel corso di due decenni, il marchio NetBet si è costruito una solida reputazione di casinò altamente affidabile. Una caratteristica fondamentale per il proprietario della vincita che ha dichiarato: "Un sito con licenza garantisce a tutti i suoi giocatori che le vincite vengano pagate, anche nell'eventualità di grandi jackpot come quello che ho appena ottenuto.".

Filippo Stotani, Country Manager per NetBet.it, ha espresso il suo entusiasmo per questo risultato: "Questa vincita milionaria dimostra come davvero la fortuna sia cieca e la vita imprevedibile. Oltre a porre le mie congratulazioni al fortunato giocatore mi preme ricordare l'obiettivo del Casinò online NetBet di offrire momenti di svago e puro intrattenimento ai propri clienti promuovendo comportamenti di gioco responsabile."

"Alla luce di ciò è fondamentale scegliere solo i siti legali di gioco online, dotati di licenza ADM, gli unici che garantiscono un ambiente regolamentato e sicuro."

Per ulteriori informazioni contatta [email protected]

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it