Imprese: cooperazione internazionale e opportunità, incontro a Bologna

Rom, 11 mar. (Labitalia) - La partnership tra business, cooperazione e sviluppo non solo è possibile, ma può essere anche molto fruttuosa. La Legge 125 del 2014 ha reso le imprese, a tutti gli effetti, soggetti ufficiali della cooperazione: lentamente questo si sta avverando anche nella pratica, accompagnandosi a reale cambio di paradigma socio-culturale. Il modello di business inclusivo, sostenibile e innovativo promosso dal Governo, anche grazie all'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo, è economicamente vincente e produce una leva finanziaria positiva.

Giovedì 17 marzo, l'incontro “La cooperazione internazionale: opportunità per le aziende italiane nel quadro della nuova strategia del Governo” - dalle 16.00 alle 18.00 presso il Royal Hotel Carlton di Bologna, in via Montebello 8 - è dedicato a esplorare potenzialità e strumenti di questo interessante binomio.

L'appuntamento, organizzato da The European House – Ambrosetti e Codeway, rappresenta una tappa di avvicinamento a Codeway Expo, la manifestazione fieristica – a Fiera Roma dal 18 al 20 maggio, dedicata alla cooperazione internazionale con focus specifico sul mondo profit, e ha l'obiettivo di illustrare le iniziative che il Governo sta mettendo in campo per avvicinare le aziende italiane alla cooperazione internazionale e per realizzare progetti che sappiano unire la dimensione caratteristica della cooperazione con obiettivi economici di medio periodo, promuovendo concreti modelli di partenariato allo sviluppo ed ecosistemi di impresa.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e del Ministro per l'imprenditorialità giovanile e delle donne della Repubblica del Senegal Papa Amadour Sarr, intervengono Stefano Manservisi, Consigliere del Sindaco di Bologna per gli affari internazionali, già Direttore generale della cooperazione Ue, Antonella Baldino, Responsabile Finanza e Sviluppo internazionale di Cassa Depositi e Prestiti e Wladimiro Boccali, coordinatore di Codeway. Modera Lorenzo Tavazzi, Responsabile dello Sviluppo Internazionale di The European House – Ambrosetti.

I relatori offriranno un quadro di sintesi delle principali attività in programmazione e del nuovo approccio della cooperazione internazionale dell'Italia, con un focus sugli strumenti operativi e finanziari a supporto e sui progetti già realizzati. Il dibattito a seguire offrirà lo spazio per comprendere meglio le potenzialità e i diversi percorsi di avvicinamento per un'azienda italiana al sistema della cooperazione, beneficiando delle opportunità messe a disposizione.

L'evento si tiene in presenza, partecipazione previa prenotazione. Diretta streaming su piattaforma Codeway Expo, per seguire la diretta registrarsi su https://ambrosetti.codewayexpo.com.