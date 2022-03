Il MOIGE: “ Con “Hugs not Drugs”formiamo i minori al rispetto della legalità,contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti ”

11 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Roma, 11 marzo 2022, Questi sono, tra gli altri, gli obiettivi del progetto “Hugs not Drugs” che il MOIGE e la DCSA, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, vogliono offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un'informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale.

Il progetto “Hugs not Drugs” rientra tra le iniziative previste dall'accordo di Collaborazione “ICARUS” sottoscritto, tra il capo del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Flavio Siniscalchi e il direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga , Generale Antonino Maggiore,Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il progetto nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 coinvolgerà circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.

“Si tratta di un'iniziativa fondamentale per prevenire, attraverso l'informazione, l'impatto negativo che le droghe possono avere sui nostri giovani – dichiara la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone – È un progetto infatti che si pone come obiettivo primario quello di creare momenti di riflessione fra gli studenti sui rischi sociali, legali e sanitari connessi all'uso di sostanze stupefacenti, sull'importanza della prevenzione e di stili di vita corretti, evitando comportamenti dannosi per la propria salute. Il dialogo e l'informazione sono strumenti indispensabili per avvicinare i più giovani, che non devono essere lasciati soli con i propri disagi e le proprie fragilità, che sono purtroppo aumentati durante la pandemia. I ragazzi e le ragazze devono sapere che le Istituzioni, a partire dalle scuole, sono pronte a dare loro tutto il supporto necessario affinché da questa battaglia si possa uscire insieme vincitori ”.

“E' necessario agire da subito con campagne di prevenzione che formino i minori al rispetto della legalità, contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti - dichiara Antonio Affinita, Direttore generale del Moige, Movimento Italiano Genitori - Serve un'alleanza fra tutti gli interlocutori che hanno una responsabilità educativa nei confronti dei nostri figli: le scuole, le istituzioni, le famiglie, ma anche il mondo della televisione e del web”

Presso 20 plessi scolastici aderenti all'iniziativa, saranno inoltre realizzate giornate di prevenzione e informazione (open day o webinar online) sui temi dell'uso di sostanze stupefacenti, attraverso kit didattici, materiale informativo e strumenti digitali. Le giornate vedranno la partecipazione di rappresentanti della citata DCSA, del Dipartimento Politiche Antidroga, e, ove possibile, di altre Forze di Polizia.

