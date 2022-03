ESKUTE si prepara a lanciare quattro nuovi modelli di e-Bike 2022 in Europea

11 marzo 2022 a

ROMA, 11 marzo 2022 /PRNewswire/ -- ESKUTE, un'azienda di bici elettriche in rapida crescita, lancerà quattro nuovi modelli di e-bike a marzo, tra cui due city e-bike della serie "Polluno" e due mountain e-bike della serie"Netuno". L'uscita è prevista per metà-fine marzo, i prezzi partiranno da € 1.299 (£ 1.199).

Le city e-bike Polluno, 28", sono ideali per i pendolari urbani e per l'uso quotidiano; mentre le e-bike Netuno mountain da 27,5" si adattano a una varietà di terreni e sentieri. Entrambi i modelli sono disponibili con un motore centrale "M" o un'opzione più abbodabile con motore posteriore nel mozzo"H".

"ESKUTE' deriva dalla parola portoghese "escute", che significa "ascoltare". Allo stesso modo, anche l'ispirazione dei nomi dei nostri nuovi modelli viene dal portoghese: Polluno deriva dalla parola portoghese per il pianeta Plutone, e Netuno si ispira alla parola portoghese per Nettuno e al dio greco Poseidone. Come i pianeti più lontani del nostro sistema solare, Nettuno e Plutone rappresentano le lunghe distanze che i nostri veicoli possono percorrere. Inoltre, Polluno combina le parole "inquinamento" e "no" per evidenziare il sostegno e la promozione della protezione ambientale da parte di ESKUTE", ha detto Alan, CEO di ESKUTE.

I nuovi modelli H-Polluno e H-Netuno si basano sulla popolarissima serie di motori a mozzo posteriore di ESKUTE con aggiornamento al display e alla potenza. Entrambe le e-bike sono ora dotate di un vivido schermo a LED, così come di un motore migliorato, per garantire migliori prestazioni e una maggiore autonomia di guida. Per la sua serie più performante mid-drive, ESKUTE ha aggiornato le funzioni del motore con una coppia massima che raggiunge gli 80 N.m nel modello M-Netuno e da≤ 65N.m nel modello M-Polluno.

Le nuove e-Bikes di ESKUTE hanno un look moderno che combina elementi retro ed eleganti, il design a doppio tubo è stato rimosso dal telaio della Polluno, con solo il tubo obliquo che rimane come collegamento alla batteria. Questo telaio minimalista garantisce a tutti i ciclisti leggerezza ed eleganza nel montare e smontare dalla e-bike. Per la Netuno ESKUTE ha mantenuto il design tagliente a doppio tubo e ha aggiunto una leggera forma ad arco nel tubo superiore per aggiungere vitalità.

I nuovi modelli di e-Bike vantano anche significativi miglioramenti nelle prestazioni della batteria con un nuovo pacco batteria Samsung-core da 36V/14.5Ah e un caricabatteria da 42V 3A, che riduce i tempi di ricarica di almeno tre ore rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, con una migliore impermeabilizzazione della batteria e un cavo interno resistente all'acqua progettato telaio della bici, le nuove e-bike di ESKUTE offrono una guida più fluida e sicura in tutte le condizioni meteo.

Tutti i modelli di e-Bike 2022 sono certificati e prodotti in stretta conformità con gli standard europei di qualità e sicurezza CE. Inoltre, ESKUTE ha piena fiducia nella sua qualità di produzione e nelle sue capacità di spedizione nonostante le sfide globali della logistica e della supply chain. Ogni eBike ESKUTE acquistata nel 2022 avrà una garanzia di due anni, un periodo di rimborso di 15 giorni e una consegna garantita entro 5-7 giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni sui nuovi modelli di ESKUTE, visitate: https://www.eskute.it/

Informazioni su ESKUTE

Fondata nel 2019, ESKUTE è un'azienda di e-Bike in rapida crescita nata dall'idea di fornire ai clienti un mezzo di trasporto sostenibile a un prezzo accessibile. L'azienda ha attualmente una fabbrica in Polonia che può fornire prodotti ai magazzini nel Regno Unito e in Polonia, e garantisce una consegna veloce in Europa in 5-7 giorni lavorativii. Man mano che si espande, ESKUTE prevede di ingrandire la fabbrica in Polonia per aumentare la produzione e progetta di aprire degli uffici in diverse città d'Europa.

Contatto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756746/Eskute_4_Newly_Lauched_E_bikes_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg