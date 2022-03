Carburanti: M5S, 'tir fermi danno per lavoro e Paese'

11 marzo 2022 a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Lo stop dei tir annunciato per lunedì 14 marzo è un danno per il lavoro e l'economia del Paese. Il caro energia, con la conseguente impennata dei prezzi dei carburanti, e il conflitto russo-ucraino, stanno mettendo in ginocchio l'intero comparto e non possiamo stare a guardare, servono soluzioni e servono subito”. E' quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.

“Gli autotrasportatori – aggiungono - si trovano ad affrontare una situazione insostenibile e i rincari degli ultimi mesi hanno fatto sforare i plafond delle carte carburante messe a disposizione dalle compagnie petrolifere. Dobbiamo vigilare in ogni modo ed evitare che il settore venga messo in crisi, oltre che dal conflitto e dalla crisi energetica, anche da eventuali speculazioni”.

“Se vogliamo evitare che lo stop del settore abbia riflessi anche sulle scorte di supermercati e grande distribuzione occorre convocare subito un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte in questa drammatica crisi. Dobbiamo tutelare imprese e cittadini già provati da due anni di pandemia”, concludono.