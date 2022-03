11 marzo 2022 a

a

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Stiamo combattendo insieme. Questa è una missione storica per la Polonia e per l'Ucraina, quella di tirare fuori l'Europa dall'abisso, e da questa minaccia". Lo dice in un video su Telegram il premier dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy.