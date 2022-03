Ucraina: l'appello di Arestovych a bielorussi, 'non fatevi trascinare in questa guerra'**

11 marzo 2022 a

a

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Cari bielorussi, oggi Lukascenko è a Mosca, e proprio durante questa sua visita i russi alle 14.00 hanno colpito la regione di Rivne e anche il territorio bielorusso. Il nostro ministro della Difesa aveva già fatto questo appello e lo ripeto: noi non abbiamo intenzione di combattere con i bielorussi". E' l'appello, tramite un video su Telegram, del consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ai bielorussi.

"Voi non dovete permettere di farvi trascinare in questa avventura criminale che hanno iniziato i russi -dice Arestovych nel video- Loro stanno provocando ora non soltanto utilizzando la vostra infrastruttura militare e lanciando i missili dal vostro territorio". "La provocazione ora è diretta. Prima colpiscono il territorio ucraino e poi quello bielorusso, guardate questo video e non fatevi trascinare in questa guerra. In 15 giorni abbiamo distrutto oltre 12 mila militari russi, evitate di capitare in mezzo a loro. Credetemi, ciò non serve al popolo bielorusso", conclude il consigliere.