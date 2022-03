Ue: Draghi oggi a Versailles, il programma dei lavori

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani parteciperà a Versailles (Parigi) al vertice informale dei Capi di Stato e di governo dell'Ue sul modello europeo di crescita e di investimento per il 2030. Questi i dettagli del programma: questo pomeriggio alle 17.10 è previsto l'arrivo al Castello di Versailles, alle 17.20 la 'foto di famiglia'; alle 17.30 la sessione plenaria dedicata alla diagnosi del 'nuovo perimetro di sicurezza e alle risposte da fornire in termini di difesa ed energia'. Alle 20.45 è fissata la cena informale dei leader dedicata alla situazione in Ucraina e alle questioni internazionali ad essa relative.

Domani, l'arrivo al Castello di Versailles è fissato alle 9.40, alle 10 ci sarà la sessione plenaria seguita da pranzo di lavoro dedicato a: investimenti pubblici e privati e azioni regolamentari e normative necessarie per ridurre le nostre dipendenze strategiche; e discussione macroeconomica sul 'policy mix' volto a soddisfare le nuove esigenze di investimento e l'equilibrio tra investimenti pubblici e privati. Alle 16 il premier prenderà parte alla cerimonia della giornata europea del ricordo delle vittime del terrorismo. Il programma è stato divulgato da Palazzo Chigi.