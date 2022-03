Mutuo, Andrea La Greca: “La figura del mediatore creditizio semplifica la ricerca per chi vuole acquistare casa”

10 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il responsabile Credipass per la Sardegna evidenzia i vantaggi della consulenza nel finanziamento più adatto alle esigenze dei clienti

Olbia 10 marzo 2022. La crescita del mercato immobiliare va di pari passo alle richieste di mutui, non solo per chi è alla ricerca della prima casa ma anche per chi desidera acquistare un immobile come investimento. Oggi sono numerose le proposte esistenti, tra le quali spiccano le norme introdotte dal Governo a sostegno delle coppie o dei monorichiedenti under 36 con Isee sotto i 40 mila euro. In generale, per chi sottoscrive un mutuo risulta decisivo il valore del tasso d'interesse applicato dagli istituti bancari, ma come fare a comprendere qual è la soluzione più adatta? “Il ruolo del mediatore creditizio oggi è quanto mai importante per valutare la migliore proposta esistente”, ricorda Andrea La Greca, Supervisor in Sardegna di Credipass, società leader in Italia nella mediazione creditizia e iscritta all'OAM. Soprattutto in un momento particolare per l'economia europea, per La Greca approfondire le singole condizioni degli istituti bancari permette l'accesso a un mutuo che risponda maggiormente alle esigenze dei futuri proprietari. “Ma spesso, i titolari di un conto corrente si rivolgono unicamente al proprio istituto per l'accesso al mutuo, chiudendosi le porte a potenziali altre proposte rateali più allettanti”, stigmatizza il Supervisor Credipass. È in tal senso che entra in gioco la figura del mediatore creditizio: grazie al mandato di più istituti, può studiare caso per caso la soluzione più vantaggiosa da presentare al cliente. Ma parlando di prima casa, come vede il mutuo con garanzia Consap? “È bene ricordare che tale agevolazione va a coprire l'80% del valore dell'immobile, mentre il restante 20% dalla banca”, sottolinea La Greca. “D'altro canto, è possibile farsi finanziare persino il 100% del prezzo della casa se ci si rivolge al giusto istituto, spesso a condizioni migliori”. Accedere all'ampio panorama bancario mette in condizione di poter scegliere tra maggiori opzioni di mutuo: la figura del mediatore creditizio come Andrea La Greca analizza per conto dei clienti le singole proposte, aiutando famiglie e singole persone ad avviare il percorso di finanziamento più adatto.

· CONTATTI: presidente SIOT, Prof. Paolo Tranquilli Leali