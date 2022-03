10 marzo 2022 a

(Adnkronos) - CICLO DI INCONTRI “AZIENDA ITALIA”

Giovedì 24 marzo, ore 14:30 – 17:30. On-line su Piattaforma Certificata FAD e c/o Casa della Cultura di Via Borgogna n° 3 Milano

Milano, 10 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende: “Azienda Italia”. Un percorso strutturato da marzo a novembre 2022 e articolato in 5 Macro-Temi, dove verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un'azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive.

Il primo incontro si terrà il 24 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 Milano, e si discuterà de “La nascita di una Start-up: come dare la giusta forma all'intuizione imprenditoriale”. Il convegno sarà visibile anche da remoto, su Piattaforma Certificata FAD .

Sono trascorsi nove anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 (c.d. decreto Sviluppo bis) che regolava le “start-up”. L'intento del legislatore era quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile tramite il sostegno alle imprese start-up innovative. Con il citato decreto è stato emanato un corpo di leggi che consente di derogare alle disposizioni generali del Codice civile e alle leggi speciali e di conseguenza favorire l'avvio e lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale innovativo.

Durante l'incontro verranno trattati temi come la protezione dell'asset aziendale, la tutela del marchio, know-how ed il piano commerciale. Inoltre, verranno presi in considerazione la redazione dei patti sociali e parasociali all'interno del team, nonché gli accordi con gli investitori e gli accordi di non divulgazione (NDA).

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia (avvocato penalista e Presidente CSB). Modera e discute Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind). Partecipano in qualità di relatori Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario) ed Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati).

L'evento in presenza è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (n° 2 crediti). L'evento da remoto è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

L'incontro sarà gratuito per i Soci del CSB. Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: