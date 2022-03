Javier Zanetti e Fondazione PUPI Ambassador speciali di Calcio.com

10 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - La leggenda nerazzurra diventa testimonial del data hub del gruppo SKS365 dedicato agli appassionati di calcio, insieme alla onlus di cui è fondatore. Primo passo della collaborazione, il progetto editoriale "I Fantastici 10"

Roma, 10 marzo 2022 - Javier Zanetti e Fondazione PUPI - l'organizzazione no profit fondata dalla storica bandiera nerazzurra insieme a Paula de la Fuente, impegnata nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti - sono i nuovi Ambassador di Calcio.com, l'hub di dati, statistiche e approfondimenti sul gioco del calcio di Planet Entertainment – gruppo SKS365. La PUPI comandata dal suo capitano, simbolo di pura passione sportiva e di fairplay, sarà il valore aggiunto dell'offerta editoriale di Calcio.com.

Grazie a questa sinergia, infatti, il portale si arricchirà di nuovi contenuti esclusivi, a cominciare dal lancio dell'iniziativa editoriale "I Fantastici 10": una serie di video-pillole in cui Zanetti racconterà le storie di dieci campioni incontrati dentro e fuori dal campo. Episodi e aneddoti inediti accompagneranno per tutto il 2022 gli utenti di Calcio.com e vedranno protagonisti leggende del passato come Baggio, Kakà, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e Zidane, ma anche campioni di anni più recenti o ancora in attività come Lautaro Martinez, Lukaku, Messi, Iniesta e Xavi.

La sinergia proseguirà poi con dirette live sui canali social ufficiali del portale infotainment in cui il campione argentino commenterà i maggiori avvenimenti calcistici della stagione in corso.

Inoltre, il progetto vede Calcio.com come supporter di Fondazione PUPI, sia nella promozione delle attività benefiche svolte dalla onlus sui canali del data hub, sia come sviluppo congiunto di iniziative di responsabilità sociale.

"Avere accanto un campione dentro e fuori dal campo come Javier Zanetti e la sua Fondazione, fornirà uno straordinario apporto per promuovere Calcio.com tra tutti gli appassionati di football, che avranno l'opportunità di conoscere curiosità e gesta dei grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport attraverso il racconto di un atleta straordinario – ha commentato Anniina Rantala, Direttore Marketing SKS365 - Dopo il restyling degli ultimi mesi si tratta di un ulteriore passo in avanti per avvicinarci ai fan del calcio e a un pubblico giovane e digitalizzato. La connessione con lo sport è fondamentale e a questo si aggiunge il sostegno alle attività benefiche portate avanti da Javier e dalla sua fondazione".

“Avvicinare la mia associazione a una realtà che si occupa di sport trovo che sia il punto di forza di questa iniziativa” – ha dichiarato Javier Zanetti. “La Fondazione PUPI, nei propri progetti, utilizza lo sport come strumento per migliorare il comportamento, favorire l'integrazione e garantire uno stile di vita più sano. Grazie Calcio.com per aver pensato a me e alla PUPI.”

“Ringraziamo Calcio.com per aver deciso di coinvolgere la nostra associazione nelle loro attività di responsabilità sociale – ha aggiunto Paula de la Fuente fondatrice della Fondazione P.U.P.I. Onlus. “Il lavoro della Fondazione PUPI si svolge da 20 anni anche grazie all'entusiasmo e alla sensibilità di realtà come la vostra. Nulla sarebbe possibile senza l'appoggio e l'impegno delle tante persone, aziende, istituzioni che sono al nostro fianco e che in un modo o in un altro sono gli artefici di ciò che siamo ora.”

Le prime due pillole de “I Fantastici 10” su Ronaldo il Fenomeno e Andreas Iniesta sono già live su Calcio.com al seguente link: https://top.calcio.com/javier-zanetti/