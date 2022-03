F1: Binotto, 'Ferrari cambiata? Non come la Mercedes...'

10 marzo 2022 a

Sakhir, 10 mar. - (Adnkronos) - Una rivoluzione 'gentile', semmai, quella della Ferrari. Non certo paragonabile a quella messa in atto dalla Mercedes, molto cambiata in Bahrain rispetto a Barcellona. "La nostra macchina non è molto diversa da quella vista nei test in Catalaunya - ha spiegato il team principal del Cavallino, Mattia Binotto - di sicuro non come la Mercedes... Abbiamo lavorato sul saltellamento della monoposto, ma la macchina è un'altra rispetto al passato e la prima cosa da fare, è capirla. Ed è quello che stiamo facendo con il pacchetto attuale. Condizioni diverse qui rispetto a Barcellona, ma in generale il calore e la gestione degli avvallamenti in rettilineo sono differenti. Però fa parte del processo di apprendimento capire come adattare la macchina". In chiusura una battuta dell'ingegnere sul rinnovo della F1 a Imola, che ospiterà il Gran Premio almeno fino al 2025. "Grandioso -esulta Binotto- come essere tornati già lì a correre. La pista mi piace, vecchio stile e impegnativa per il pilota. E non vedo l'ora di andare lì con i tifosi".