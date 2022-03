Eutanasia: Conte, 'primo ok Camera passo avanti verso istanze cittadini, M5S c'è'

10 marzo 2022 a

a

a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Con il primo via libera della Camera alla legge sul suicidio assistito compiamo un fondamentale e deciso passo in avanti sul tema, complesso e delicato, del fine vita, nel perimetro già indicato dalla Corte costituzionale. Il Movimento 5 Stelle non si nasconde, ma anzi risponde a un appello morale che impone alla politica di prestare ascolto alle istanze dei cittadini, in particolar modo di tutti coloro che si ritrovano in una condizione di grave sofferenza fisica e psichica a causa di una malattia irreversibile". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

"Con il percorso che abbiamo avviato - prosegue l'ex premier - difendiamo, innanzitutto, il principio della dignità umana, bilanciando il fondamentale diritto alla vita con il diritto all'autodeterminazione della persona, e rafforziamo anche il diritto alle cure palliative, colmando un vuoto normativo che generava incertezze e aggiungeva sofferenze a sofferenze".