Convegno “Ditelo SUI TETTI”. Benedetto Delle Site (UCID): «Svolta dal Cardinale Parolin: i laici in campo con proposte concrete»

Roma 10 marzo 2022. È stato un prezioso momento di incontro e di crescita nel solco della sostenibilità e della responsabilità civile d'impresa il seminario “Ditelo SUI TETTI” che ha avuto luogo nell'Aula Magna della Pontificia Università Angelicum di Roma, il 9 marzo. All'evento hanno preso parte il presidente della CEI, Card. Gualtiero Bassetti, il Segretario di Stato vaticano Card. Pietro Parolin e Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

E proprio Delle Site ha contribuito a redigere la Pubblica Agenda Condivisa e Sussidiaria proposta nel corso del seminario: «L'agenda presentata all'Angelicum e l'intervento del Cardinale Pietro Parolin – spiega - segnano una svolta, l'avanguardia del laicato del nostro Paese è entrata in campo con proposte concrete per i decisori pubblici: dalla libertà educativa alla tutela della vita, dal fisco al welfare passando per le politiche giovanili e per l'impresa».

Il PNRR dedica una parte della dotazione alla transizione ecologica, secondo Delle Site un'urgenza non più procrastinabile: «È necessario – sottolinea il presidente nazionale dei giovani imprenditori cattolici – rimodulare le politiche per la sostenibilità, affinché siano guidate non più da teorie di tipo malthusiano empiricamente smentite, bensì da un'ecologia integrale che in sé ricomprenda anche un'ecologia dell'umano: non meno micidiali dell'emissione di CO2 sono il calo delle nascite, le nuove povertà e l'assenza di opportunità per i giovani».

Temi attuali che necessitano di una profonda riflessione affinché le scelte future siano in linea con una nuova economia: «L'Italia si faccia capofila di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato sull'ecologia integrale: le nostre imprese si prendono cura del futuro non solo quando riducono le emissioni inquinanti ma anche quando orientano i propri modelli organizzativi e modificano le loro politiche di welfare per favorire la natalità. È necessario un patto generazionale – conclude il rappresentante dell'UCID - non solo affinché il PNRR non diventi l'ennesima occasione mancata, ma serva anche per gettare le basi di una nuova economia. Noi giovani appartenenti alle diverse categorie produttive abbiamo ben presente che si tratta del nostro futuro e che la nostra responsabilità è grande. La concertazione con le nuove generazioni è la strada obbligata. Spesso la nostra voce è inascoltata: speriamo quindi attraverso la maternità della Chiesa di poter far sentire di più questa voce».

