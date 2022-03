10 marzo 2022 a

a

a

Arnhem, 10 mar. - (Adnkronos) - Nicolò Zaniolo questa sera contro il Vitesse in Conference League ha raggiunto la tripla cifra come numero di presenze con la maglia della Roma. Sono infatti 100 le gare giocate, in tutte le competizioni, dal centrocampista offensivo con la squadra capitolina.