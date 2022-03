10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello presieduta da Lorenzo Attolico ha respinto il ricorso del Venezia contro la decisione del Giudice Sportivo di far giocare il match con la Salernitana, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A non disputata lo scorso 6 gennaio a causa dei diversi casi Covid nel gruppo squadra dei campani.