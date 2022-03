10 marzo 2022 a

Arnhem, 10 mar. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Vitesse al termine del primo tempo del match d'andata degli ottavi di finale di Conference League in corso di svolgimento al Gelre Dome di Arnhem. A decidere sin qui la partita il gol di Oliveira al 46'