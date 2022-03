Bce: Lagarde, 'inflazione salirà ancora a breve ma al 2% nel 2024'

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. -(Adnkronos) - "L'inflazione è salita al 5,8 per cento a febbraio, dal 5,1 per cento di gennaio e prevediamo che aumenterà ulteriormente nel breve termine. Tuttavia, in tutti gli scenari che abbiamo elaborato, l'inflazione dovrebbe ancora diminuire progressivamente e stabilizzarsi a livelli intorno al nostro obiettivo di inflazione del due per cento nel 2024".Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa, dopo la riunione periodica del Consiglio direttivo

. "I prezzi dell'energia, che sono aumentati del 31,7 per cento a febbraio, continuano a essere la ragione principale di questo elevato tasso di inflazione e stanno anche spingendo al rialzo i prezzi in molti altri settori" aggiunge, ricordando che i prezzi dei prodotti energetici "sono aumentati ulteriormente nelle ultime settimane e ci sarà un'ulteriore pressione su alcuni prezzi di prodotti alimentari e materie prime a causa della guerra in Ucraina".

"Gli indicatori di mercato suggeriscono che i prezzi dell'energia rimarranno elevati più a lungo del previsto, ma si modereranno nel corso dell'orizzonte di proiezione. Anche le pressioni sui prezzi derivanti dalle strozzature dell'offerta globale dovrebbero attenuarsi" conclude la Lagarde.