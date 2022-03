Ucraina: preside Ic Nitti (Roma), 'prima iniziative ricreative, devono tranquillizzarsi'**

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo dato la nostra disponibilità per l'accoglienza di bambini ucraini. Collaboriamo con l'Associazione figlio del quartiere al Fleming ed abbiamo attivato un censimento per sapere se ci sono famiglie ospitanti. Bambini non ne sono ancora arrivati, a parte un piccolo di 4 anni, accolto da una famiglia che attende ad inserirlo alla materna perché ha bisogno di tranquillizzarsi". Ne parla con l'Adnkronos Marzia Vitaliano, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Nitti a Roma ed aggiunge: "la nostra comunità è pronta ad accogliere i bambini. L'idea è di farlo inizialmente con iniziative ricreative, per farli ambientare. C'è una grande partecipazione nella nostra comunità. Le famiglie si sono anche mobilitate per la raccolta di generi alimentari che abbiamo inviato in Ucraina, con etichette tradotte in lingua, grazie al contributo di tre famiglie di origine ucraina che fanno parte della nostra comunità scolastica".