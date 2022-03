Bce: Pil Eurozona 2022 giù a +2,3% e inflazione a 7,1%% in scenario 'grave' Ucraina**

10 marzo 2022 a

a

a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Se il nuovo scenario di base della Bce per il 2022 vede già una crescita del Pil 2022 dell'Eurozona al 3,7% (tagliando 0,5 punti alla precedente stima di dicembre per via della crisi ucraina) lo staff dell'Eurotower ha anche elaborato due prospettive alternative che prevedono ripercussioni molto più pesanti di quelle già valutate, con sanzioni rafforzate contro la Russia e disagi sulle catene globali di creazione del valore. E nello scenario più 'estremo' la ripresa dell'Eurozona quest'anno potrebbe limitarsi al 2,3%. Lo rivelano le nuove previsioni macroeconomiche appena diffuse dall'Eurotower che riconoscono "l'estrema incertezza sull'impatto del conflitto in Ucraina sull'economia dell'area euro". Le ricadute sui prezzi energetici nello scenario peggiore vedono peraltro un balzo ulteriore dell'inflazione che potrebbe attestarsi addirittura al 7,1% nel 2022.