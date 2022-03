Ucraina: Vaccari (Pd), '120 Federazioni e 5mila Circoli pronti per accoglienza profughi'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Proprio in queste ore stiamo chiedendo alla nostra rete sul territorio, mi riferisco alle 120 Federazioni e agli oltre 5mila circoli Pd quello che abbiamo chiamato Progetto Accoglienza Profughi". Lo ha detto a radio Immagina il responsabile Organizzazione del Pd Stefano Vaccari.

"I circoli dem stanno dando una mano, senza sostituirsi a nessuno, ma mettendosi a disposizione del Terzo settore e della rete di associazioni già coinvolte nel sistema di accoglienza dei profughi. Chiederemo a tutti i nostri iscritti, militanti, elettori di mettere a disposizione alloggi e proprietà che sono vuote o stanze presso le proprie abitazioni con letti in forma gratuita”, ha spiegato Vaccari.

"Inoltre cercheremo sul territorio eventuali appartamenti o locali sfitti da altri privati e queste disponibilità assieme alle altre verranno consegnate ai Comuni perché ne valutino l'inserimento nel sistema SAI che sta regolando l'accoglienza dei profughi -ha aggiunto il dirigente dem-. Metteremo inoltre a disposizione i nostri circoli per le attività che le associazioni coinvolte metteranno in piedi come per i corsi di alfabetizzazione, socializzazione e sostegno di attività per i minori per la comunità ucraina. Cercheremo, come ha detto anche il segretario Pd Enrico Letta, di allargare la rete dell'accoglienza diffusa sul territorio, contando sulla forza e la capillarità dei nostri circoli ”.