Ucraina: Draghi, 'forza di una democrazia si dimostra con capacità difendere dignità'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Voglio prima di tutto ringraziare a nome del Governo e mio personale tutti coloro che in questi giorni si sono mobilitati spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina. Associazioni di volontariato e del terzo settore, amministratori locali, imprese, singoli cittadini e famiglie stanno inviando aiuti e offrendo assistenza e ospitalità ai profughi che arrivano in Italia con grandissima generosità e profonda umanità. Devo ringraziare particolarmente i sindaci e tutti gli esponenti del terzo settore. A questo proposito la settimana prossima verrà convocato il comitato del terzo settore per la predisposizione del regolamento che pende da tempo. La forza di un Paese e di una democrazia si misura anche con la capacità di difendere i valori della dignità umana, della pacifica convivenza e dell'amicizia tra i popoli. In questo senso il mio pensiero va anche ai tanti cittadini russi che condividono questi valori e condannano le violenze commesse ai danni del popolo ucraino". Così il premier Mario Draghi, rispondendo al Question time alla Camera.