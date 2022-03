Ucraina: Draghi, 'difendere potere acquisto famiglie e competitività imprese'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Seguiamo con grande attenzione le conseguenze della crisi" in Ucraina "sull'economia e la situazione finanziaria degli italiani. Siamo molto attenti all'incremento del prezzo dell'energia e all'incremento e disponibilità delle materie prime. Purtroppo il governo non può fermare questi eventi, ma dobbiamo muoverci con rapidità e decisione per difendere il potere di acquisto delle famiglie e la competitività e forse anche la sopravvivenza delle nostre imprese". Così il premier Mario Draghi, al question time alla Camera.