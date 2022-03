Senato: Di Battista, 'su Siri classe politica vomitevole'

09 marzo 2022 a

a

a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mentre in Europa si spara, si muore, si fugge e ci si 'suicida' economicamente, in Senato la classe politica si approfitta di un'opinione pubblica, giustamente, interessata alla tragedia ucraina e pensa a salvare il deretano di un membro del clan partitocratico. Stavolta tocca al leghista Armando Siri, imputato per corruzione. Ebbene il Senato della Repubblica ha appena negato l'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano. Sono vomitevoli!". Così in un post su Facebook l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista.