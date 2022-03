Prodea Group SpA organizza per la Regione Piemonte una campagna di promozionale territoriale all'interno dello Ski-Dome di Dubai

09 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - 9 marzo 2022. In occasione di Expo Dubai, Regione Piemonte ha attivato una campagna di promozione del suo territorio, dal 27 febbraio al 25 maggio, all'interno del Mall of the Emirates di Dubai. L'occasione è stata la settimana dedicata al Piemonte presso il Padiglione Italia in Expo a Dubai, dove è andata on air la campagna OOH promozionale del Piemonte, in particolare delle montagne piemontesi. Si tratta di una campagna advertising in cui saranno messe in mostra le principali eccellenze dei territori sabaudi.

La campagna promozionale della Regione Piemonte proposta da Prodea Group, è stata realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, con un focus particolare sul prodotto turistico legato alla montagna invernale. La OOH è stata pianificata per un periodo di 3 mesi, con l'avvio il 25/02/2022 nella suggestiva cornice dello SKI DUBAI – MALL OF THE EMIRATES, la prima e più grande stazione sciistica del Medio Oriente, importante meta turistica da tutto il mondo.

La campagna denominata "Piemonte Autentico" consiste in un multi soggetto che vanno a esaltare le eccellenze piemontesi come il “Gusto, lo Spirito, la Libertà e la Bellezza”. Si tratta di un leitmotiv che prevede la vestizione di un Wall branding di oltre 20 metri x 6 metri, ubicato all'interno della pista da sci, un digital Screen all'ingresso della pista Ski Dubai, ben 3 ledwall oblunghi nel bridge, luogo di grandissimo passaggio all'interno del MALL, alcuni lightboxes retroilluminati di diverse dimensioni nei corridoi di passaggio anche questi ad altissima pedonabilità.

Il soggetto "Libertà Autentica" della campagna Istituzionale di Regione Piemonte, con i suoi più importanti comprensori sciistici, vestono invece la parete della pista dello SKI DOME insieme ad una mappa di posizionamento del Piemonte rispetto alle linee aeree per raggiungerlo.

Durante la giornata di inaugurazione dell'evento, svoltasi all'interno dell'Avalanche Cafè di SKI Dubai, le Autorità piemontesi hanno potuto incontrare oltre 50 ospiti tra giornalisti, blogger del mondo lifestyle e travelling emiratino, tour operator e possibili investitori del settore turistico emiratino per un momento di presentazione della destinazione Piemonte.

Il Gruppo Prodea oltre ad aver proposto Ski Dubai come location per il lancio internazionale della campagna “Piemonte Autentico”, si è occupata dell'organizzazione dell'evento, di coordinare le attività di PR dubaine, di gestire i contatti con la stampa italiana, presente appositamente sul posto, e locale, di seguire l'adattamento e la realizzazione di tutti i materiali advertsing di Regione Piemonte che saranno distribuiti all'interno della struttura.