Moda: Etro rafforza management con ingresso Martini e Candellero

09 marzo 2022 a

a

a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Etro, maison del lusso fondata nel 1968 da Gimmo Etro e partner di L Catterton, fondo di private equity, rafforza il suo management con la nomina di Iacopo Martini e Alberto Candellero nei ruoli rispettivamente di chief financial officer e di chief commercial and sustainability officer, che riporteranno direttamente a Fabrizio Cardinali, ceo di Etro dal novembre scorso. "Con l'inserimento di Martini e Candellero - fa sapere la maison - Etro continua il progetto di rafforzamento del management team con l'obiettivo principale di guidare il processo di espansione del brand in partnership con L Catterton".

Iacopo Martini, dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università Luiss Guido Carli di Roma, ha maturato significative esperienze nell'ambito finanziario presso realtà multinazionali di rilievo sia in Italia che all'estero. Ha iniziato il suo percorso professionale in Procter & Gamble nel 1995 con incarichi di crescente responsabilità in aree quali M&A, Joint Ventures e attività di riorganizzazione e ristrutturazione, fino a ricoprire il ruolo di cfo della filiale italiana. Nel 2017 è entrato in Kiko Milano come cfo, dove ha gestito con successo il piano di turnaround dell'azienda.

Alberto Candellero, dopo la laurea in Legge presso l'Università degli Studi di Genova, il master in Management presso l'Esade Business School in Spagna e l'Mba presso l'Università di Chicago, vanta una decennale collaborazione con Dolce&Gabbana, brand nel quale ha ricoperto diversi ruoli focalizzati prima sullo sviluppo commerciale in America Latina e Sud Africa e successivamente sull'implementazione del Travel Retail Business. Prima di Dolce&Gabbana, Candellero ha lavorato nella sede spagnola di Ermenegildo Zegna, contribuendo allo sviluppo del progetto Made to Measure e all'espansione del business in Sud America.