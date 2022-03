Guerra Ucraina, corridoi umanitari aperti. Kiev: "Chernobyl senza elettricità per danni Russia"

09 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, Kiev e Mosca hanno concordato un cessate il fuoco dalle 9 alle 21 di oggi per evacuare la popolazione attraverso sei corridoi. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. "Alle 5.30 di stamattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla Federazione russa che conferma i nostri corridoi umanitari", ha annunciato la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk.

Questi i corridoi umanitari che dovrebbero funzionare oggi, comunicati dalla vicepremier ucraina: Energodar - Zaporizzhia; Sumy - Poltava; Mariupil - Zaporizzhia; Volnovaha - Pokrovsk; Iziym - Losova; Vorsel, Bucha, Borodyanka, Irpin, Hostomel - Kyiv.

La centrale nucleare di Chernobyl è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica a causa di azioni militari in corso da parte dei russi, riferisce l'operatore ucraino Ukrenergo precisando che il sito non ha più connessione elettrica. "Le azioni militari sono in corso, nessuna possibilità di ripristinare le linee. Anche la città di Slavutich è senza alimentazione", spiega ancora l'operatore.

La Guardia nazionale russa aveva fatto sapere che la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya sarebbe ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. E' quanto scrive l'agenzia russa Ria Novosti che cita un rappresentante della Guardia nazionale. Tutto "funziona normalmente", precisa. Secondo i russi, circa 240 persone avrebbero deposto le armi.

In mattinata sono risuonate a Kiev e in altre città dell'Ucraina le sirene antiaeree. E' la Bbc a riportare le segnalazioni, mentre le forze armate ucraine affermano di mantenere il controllo della capitale Kiev nonostante attacchi delle forze russe nella notte e mentre si continua a combattere in varie zone del Paese in quello che è il quattordicesimo giorno di guerra dopo l'invasione russa.

Anche a Kharkiv e Vinnytsia sono risuonate le sirene ed è scattata l'allerta per i residenti che devono correre nei rifugi, riporta The Kyiv Independent.

L'ultimo aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato maggiore e riportato dal Guardian parla di combattimenti a nord e nel nordest con "operazioni di combattimento" a Polisky e Volyn, combattimenti nelle aree di Nizhyn, Ivanytsia, Trostyanets e anche nella città di Chernihiv. A sud, secondo i militari ucraini, continuano le operazioni per mettere in sicurezza "aeroporti e infrastrutture cruciali". Le truppe "a difesa" di Kiev "mantengono salde le posizioni".

Sono almeno dieci le persone che hanno perso la vita a Severodonestk, nell'est dell'Ucraina, dopo che i russi hanno ''aperto il fuoco'' contro palazzi residenziali. Lo rende noto il governatore di Severodonestk, nella regione di Luhansk, su Telegram.

Sono tre i bambini rimasti uccisi nell'attacco aereo che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito Sumy, nel nordest dell'Ucraina, con un bilancio complessivo di 22 morti. Lo riporta la Bbc che cita il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, che ha accusato i russi di aver bombardato una zona residenziale nell'area nordest della città e denunciato una "strage". Tra le vittime ci sono nove persone che erano in una casa e sei abitazioni sono state completamente distrutte, mentre una ventina sono parzialmente distrutte. Il precedente bilancio parlava di almeno 21 persone, fra le quali due bambini, rimaste uccise.