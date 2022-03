09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Un equivoco profondo: siccome c'è l'emergenza bisogna fermarsi, non fare, stare fermi, niente riforme, cambiamenti, sempre fermi. Ecco, questo non è il motivo per cui è nato questo governo, non per stare fermo". Lo ha detto Mario Draghi al Question time alla Camera.