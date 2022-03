F1: dal 10 al 12 marzo ultimi test pre campionato in Bahrain

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Si riaccendono i motori della Formula 1. Da domani e fino al 12 marzo appuntamento in Bahrain sul circuito di Sakhir per gli ultimi test pre campionato. Si correrà in Bahrain, sulla stessa pista che una settimana dopo sarà protagonista del primo weekend del Mondiale. Tre giorni di test, ogni giornata divisa in due parti: si correrà dalle 8 alle 12 per la sessione del mattino e, dopo un'ora di pausa, si tornerà a girare fino alle 17.