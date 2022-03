09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "La ricerca è fondamentale, in ogni ambito, per cui l'impegno tecnico e economico sulla fusione a confinamento magnetico è l'unica via possibile per reattori commerciali per energia elettrica economica e sostenibile". Lo ha detto Mario Draghi al Question time.