Energia: Conte, 'in Italia tasse su extra profitti e investimenti in rinnovabili'

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Con un progetto di energia globale a livello europeo possiamo affrontare questa crisi e rispondere con misure sul piano interno, tasse sugli extra profitti e un piano immediato e massiccio di investimento in fonti rinnovabili. Così possiamo raggiungere l'obiettivo, essenziale, della autonomia e diversificazione delle fonti di energia e di approvvigionamento non solo per l'Italia ma per l'Europa". Lo ha detto Giuseppe Conte, presentando la mozione del M5s sulle politiche energetiche Ue.