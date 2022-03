09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Seconda tripletta in quattro giorni per la Jumbo-Visma alla Parigi-Nizza 2022. Nella cronometro di 13,4 chilometri da Domérat a Montluçon il successo va al belga Wout Van Aert, che batte per due secondi lo sloveno Primoz Roglic e per sei l'australiano Rohan Dennis. Van Aert conquista la maglia di leader della classifica generale con 10" su Roglic.