Calabria: Barrese (Intesa Sp), 'nostro gruppo conferma attenzione a imprese del Sud'

Cosenza, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - “Le imprese del Mezzogiorno hanno mostrato un'elevata capacità di reazione durante i periodi più duri della pandemia e oggi si trovano a dover affrontare la svolta verso la transizione ambientale e digitale che noi sosteniamo finanziando investimenti orientati ai criteri Esg e ai principi dell'economia circolare". E' quanto ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, che ha partecipato a Cosenza alla terza tappa del roadshow degli incontri territoriali di presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese.

L'accordo basato sul percorso congiunto 'Competitività, innovazione, sostenibilità' che mette a disposizione 1,5 miliardi di euro per le imprese calabresi.

"Il nostro Gruppo -ha continuato Barrese- conferma e rafforza l'attenzione nei confronti del tessuto produttivo meridionale mettendo in campo importanti risorse per le aziende calabresi, nell'ambito del plafond nazionale di 150 miliardi di euro, rinnovando l'azione congiunta con Confindustria. E' necessario valorizzare ulteriormente le potenzialità del Sud Italia che rappresenta l'ottava area europea nel comparto manifatturiero e ospita un quarto delle filiere del Paese. Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell'ambito del nostro impegno complessivo ad attivare, nell'arco del Pnrr, erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle pmi", ha concluso.