BERLINER TAGESZEITUNG riporta in quattro lingue 24 ore su 24

BERLINO, 9 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Dal 07 marzo 2022, il BERLINER TAGESZEITUNG (BTZ) riferisce simultaneamente in quattro lingue, tedesco, inglese e francese. Con questo concetto di quotidiano, attualmente unico in Germania, il BERLINER TAGESZEITUNG si rivolge ai lettori in quattro lingue, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Il BERLINER TAGESZEITUNG riporta in modo economicamente e politicamente indipendente tutti gli argomenti e gli eventi rilevanti di politica, affari, scienza, sport, cultura, tabloid, media, internet e intrattenimento. I rapporti editoriali sono anche reperiti attraverso le agenzie di stampa, tra gli altri. BERLINER TAGESZEITUNG basa le sue relazioni sulla prassi consolidata del Consiglio della stampa tedesca, così come l'Unione europea, e si impegna a obiettività, veridicità e giornalismo di qualità al massimo grado.

Affinché il BERLINER TAGESZEITUNG possa pubblicare notizie in quattro lingue 24 ore su 24, il BERLINER TAGESZEITUNG viene rifornito da agenzie di stampa di tutto il mondo, dove da un pool di centinaia di giornalisti gli articoli vengono selezionati, filtrati e poi pubblicati dalla redazione del BERLINER TAGESZEITUNG. Il vantaggio per il lettore è l'accesso veloce, 24 ore su 24, a tutte le informazioni importanti, indipendentemente dall'ora, indipendentemente dal continente.

Il BERLINER TAGESZEITUNG riporta, tra l'altro, dalle scene di crisi e dalle zone di guerra, da tutto il mondo. Per questo BERLINER TAGESZEITUNG si avvale anche di giornalisti freelance.

La BERLINER TAGESZEITUNG segue la linea guida interna del gruppo: "I giornali stampati sono le notizie di ieri". Va notato che i giornali stampati spesso possono essere consegnati al lettore solo il giorno successivo, motivo per cui la BERLINER TAGESZEITUNG si è affidata esclusivamente al settore online per molti anni.

Un concetto unico di programmazione in combinazione con grandi banche di server in luoghi decentralizzati assicura l'implementazione tecnica. Il numero di unità economicamente indipendenti che competono tra loro è piccolo nella Repubblica Federale di Germania, perché i pochi grandi editori di giornali in particolare possiedono molti giornali e unità editoriali. In questo contesto, il BERLINER TAGESZEITUNG è indipendente e opera in un gruppo con altre pubblicazioni, come il DEUTSCHE TAGESZEITUNG, tra le altre.

In assoluto contrasto con altri quotidiani in Germania, non c'è bisogno di fare un abbonamento con il BERLINER TAGESZEITUNG aktuell e siete comunque forniti di tutte le notizie online 24 ore su 24.

Il BERLINER TAGESZEITUNG è un quotidiano liberal-conservatore. La linea del giornale non è determinata da un caporedattore, ma dai redattori e dal proprietario, come è normale per i giornali e le pubblicazioni di tutto il mondo.

